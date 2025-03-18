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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.03.25 19:30

В Мурманске выпускники 11-х классов местных школ сдали очередной репетиционный единый государственный экзамен по русскому языку

Пробные экзамены – важная и неотъемлемая часть успешной подготовки выпускников к итоговой аттестации. Их ежегодно, вплоть до основного периода сдачи, проводят по всей России. В том числе, разумеется, и в Мурманске.

Состоялся репетиционный экзамен по одному из главных и обязательных предметов – русскому языку и в Гимназии №2. В этот раз в тренировке приняли участие 161 выпускник 11-х классов.

Татьяна Бровкина, руководитель пункта проведения экзамена №902: «Задействовано 13 аудиторий. Мы встречаем сегодня 161 обучающегося. Одна аудитория является аудиторией спецрассадки. Экзамен проходит в штатном режиме. Это уже не первая репетиция в 2025 году. Дети спокойны, доброжелательно настроены. Все организаторы участвуют тоже не в первый раз. Поэтому сегодня, думаю, всё пройдёт так, как и должно пройти».

На репетиции организаторами были воссозданы обстановка и все процедуры предстоящей итоговой аттестации, а варианты содержали задания, максимально приближенные к экзаменационным.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «У нас традиционно 27 заданий и 3 часа 30 минут для выполнения работы. Нужно дать 26 кратких ответов. А 27-е задание требует написания развёрнутого аргументированного ответа выпускников».

В настоящее время русский язык – обязательный экзамен не только для получения аттестата, но и для поступления в вузы. И мурманские выпускники прекрасно это осознают, потому относятся к пробникам серьёзно.

Готовятся к предстоящему единому государственному экзамену и пробникам выпускники по-разному. Одним достаточно занятий с преподавателем в школе и самостоятельного обучения, другие же обращаются за помощью к репетиторам или в образовательные онлайн-платформы.

Результаты репетиционного единого государственного экзамена по русскому языку станут известны заполярным выпускникам 26 марта.

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