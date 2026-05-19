В Мурманске выпускники региональной кадровой программы «Герои Севера» получили дипломы о профессиональной переподготовке

Все они участники специальной военной операции.

Кадровая программа «Герои Севера» стартовала 23 февраля Года защитника Отечества. Участники прошли интенсивное обучение, стажировки в органах власти, местного самоуправления и теперь защитили свои проекты. Наставниками для «Героев Севера» выступили первые лица региона: руководители министерств, депутаты областной Думы и главы муниципалитетов, в том числе губернатор.

Андрей Чибис поздравил и вручил дипломы выпускникам.

В завершении обучения участники представили свои выпускные аттестационные работы по актуальным темам: от модернизации угольных котельных до внедрения новых моделей управления благотворительными фондами.

Егор Шубин, участник специальной военной операции, выпускник программы «Герои Севера»: «Самое главное то, что всё было интересно. Нам очень повезло с лекторами со всей страны. Раньше я инженерным делом занимался, а здесь - в управлении, в сторону людей посмотрел».

Ярослав Мельник, участник специальной военной операции, выпускник программы «Герои Севера»: «Этот проект кране интересный. Было много практики, стажировки, для себя подчерпнул очень много нового».

На сегодняшний день трое участников программы «Герои Севера» уже трудоустроены. А 27 выпускников, успешно прошедших аттестацию, находятся в кадровом резерве правительства региона и муниципальной службы.