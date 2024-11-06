В Мурманске высаживают морозостойкие тюльпаны

Начали с территории вокруг стелы на Пяти Углах. Как надеются местные власти, цветы прорастут к северной весне и будут радовать своим видом мурманчан.

Разноцветные тюльпаны решили высадить на четырёх объектах благоустройства в Мурманске. В ящиках на территории Семёновского озера, в клумбах в районе Первомайской администрации, у памятника С.М. Кирова – напротив областной Думы, а также вокруг стелы на Пяти Углах.

Главный вопрос, конечно, смогут ли цветы прижиться в непростых погодных условиях.

Дмитрий Сирица, директор Муниципального автономного учреждения культуры «Мурманские городские парки и скверы»: «Мы консультировались со специалистами института ПОСВИР - это Полярная опытная станция. Долго выясняли: как делать, кая технология высадки в открытый грунт. Положительный опыт уже в Кировске и в других городах Мурманской области имеется. Поэтому луковицы должны заснуть, перезимовать. И ранней весной взойти и радовать мурманчан».

Специалисты успокаивают всех сомневающихся и уверяют, что выпавший снег является для тюльпанов естественной защитой от сильного холода.

- На ваш взгляд, это хорошая идея. Это будет украшать город. Чем больше цветов, тем лучше в условиях арктического климата. Это всегда будет радовать горожан.

- Это уникальная идея. Я ещё и не слышала, что есть морозостойкие тюльпаны. Так это будет очень приятно - нам на севере и кусочек красоты.

Но для того, чтобы цветочки выросли, важно проявить социальную ответственность со стороны горожан и гостей Мурманска. Нельзя вредить росткам, настоятельно просят специалисты.

Дмитрий Сирица, директор Муниципального автономного учреждения культуры «Мурманские городские парки и скверы»: «Хотелось бы попросить мурманчан не ходить по клумбам, не выгуливать животных, не выбрасывать мусор. Здесь будут установлены информационные таблички, надеюсь, что это нам позволит сохранить наши тюльпаны до весны».

Остаётся ждать и верить, что в мае тюльпаны расцветут и начнут радовать гостей и жителей города своей красотой.