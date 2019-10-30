В Мурманске выступили звёзды большого спорта

Фигуристы с мировым именем представили ледовое шоу «15 лет успеха», поставленное Ильей Авербухом. Созвездие известных спортсменов собрал Илья Авербух в своём шоу. Мурманские зрители увидели выступления многих титулованных фигуристов, чемпионов мира, Европы и, конечно же, Олимпиад разных лет: Алексея Ягудина, Оксаны Домниной, Романа Костомарова, Албены Денковой и других.

Выступление артистов шоу Ильи Авербуха в Мурманске стало финальным в туре «15 лет успеха». Всего с данной программой фигуристы успели проехать 25 городов России. И более чем успешно. Ведь работать под руководством такого профессионала и перфекциониста для спортсменов большая честь.

«С ним работать - это счастье! – говорит Вахтанг Мурванидзе, семикратный чемпион Грузии по фигурному катанию. – Честно!».

Яна Хохлова, участница проекта «Танцы на льду», серебряный призер чемпионата России 2007 года по фигурному катанию, дополняет: «Он очень объективный, очень справедливый и очень хорошо относится ко всем нам. Помогает, заботится».

«У нас сформировалась одна большая семья, - говорит Вахтанг Мурванидзе, семикратный чемпион Грузии по фигурному катанию. - Спасибо ему огромное за это».

Несмотря на звездный состав, главными героями вечера в Мурманске стали Роман Костомаров и Алексей Ягудин. Их выступления ждали все гости шоу. Помимо виртуозного ледового представления Алексей Ягудин успел поделиться и некоторыми секретами успеха спортсменов.

«Я всегда искать мотивацию. Понятно, что она круглосуточной не бывает, - говорит Алексей Ягудин, заслуженный мастер спорта России по фигурному катанию, Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира. - Что касается работы в системе, то я считаю, что надо просто, чтобы была эта система. А можно работать и вне системы и будет результат. Но как показывает практика, в любом процессе всё должно быть систематизировано, чтобы каждый понимал, за что отвечает».

По словам спортсменов, это не последний визит в заполярную столицу. Ведь у них есть ещё много интересных ледовых представлений.

Автор шоу Илья Авербух не смог приехать в Мурманск и выступить перед северной публикой. Однако его артисты порадовали поклонников не только красивым ледовым шоу, но и интересной беседой с журналистами и блогерами.

Совсем скоро зрители «Арктик-ТВ» смогут увидеть большое интервью со звёздами шоу Ильи Авербуха в новом выпуске интернет-проекта «Реальный Регион». Не пропустите, будет интересно.