В Мурманске выявили 58 новых случае заражения коронавирусом

Всего же в Мурманской области за прошедшие сутки - 79 заболевших.

Общее число подтверждённых случаев заболевания составляет 4811. Больше всего инфицированных в Печенгском районе, Североморске и Апатитах. Число смертей от Covid-19 возросло до 12. После проведения патологоанатомического исследования и получения результатов, в статистику внесён летальный случай в Специализированном центре инфекционных заболеваний. Ранее сообщалось, что там скончался 65-летний мужчина.