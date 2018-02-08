В Мурманске выявлен вирус гриппа А

Только один случай заболевания гриппом зафиксирован с начала года в Мурманске. А вот с симптомами ОРВИ мурманчане стали чаще обращаться к врачам.

С начала недели зафиксирован рост сезонной заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией. В городской поликлинике № 1 и её филиалах организован раздельный приём пациентов с температурой и без симптомов заболевания. Приём ведут дежурные терапевты, так же можно обратиться в доврачебный кабинет в день приёма через окошко регистратуры.

На данный момент выявлен штамм гриппа А. Чтобы уберечь себя и близких от вируса необходимо соблюдать элементарные меры профилактики - принимать поливитамины, избегать массового скопления народа, чаще проводить гигиенические мероприятия.