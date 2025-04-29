В Мурманске выявлены граждане, своевременно не вставшие на воинский учёт

Военные следователи Мурманского гарнизона провели рейд по гаражным кооперативам города с целью выявления иностранцев, получивших гражданство Российской Федерации, но не вставших на воинский учёт.

В результате проверки было установлено, что ряд граждан не выполнили это требование закона. Нарушителей направили в военный комиссариат города для уточнения данных.

Илья Скулков, следователь военного следственного отдела по Мурманскому гарнизону: «Проведены мероприятия с целью выявления натурализованных граждан на территории г. Мурманска, в ходе которых были проверены лица, получившие гражданство РФ. Среди них обнаружены граждане, своевременно не вставшие на воинский учёт. Данные лица были направлены в военный комиссариат Мурманской области для регистрации в единой системе учёта. Подобные мероприятия на территории города Мурманска проводятся на постоянной основе и будут продолжены в дальнейшем».