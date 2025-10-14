В Мурманске выявлены нарушители воинского учёта

Сотрудниками военного следственного отдела по Мурманскому гарнизону вместе с ОМОНом «Медведь» проверили натурализованных граждан в областном центре.

Среди них были обнаружены нарушители воинского учёта. Их направили в военный комиссариат Мурманской области для регистрации в единой системе учёта.

Игорь Магутин, следователь военного следственного отдела по Мурманскому гарнизону: «Подобные мероприятия на территории города Мурманска проводятся на регулярной основе и будут продолжены в дальнейшем».