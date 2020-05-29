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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.05.20 19:30

В Мурманске выявляется всё больше и больше заразившихся вирусом COVID-19

Губернатор Мурманской области провёл онлайн-брифинг по ситуации с коронавирусом на территории Заполярья. Во время мероприятия Андрей Чибис рассказал, что сейчас происходит в Белокаменке, в какой стадии находится эпидемия в регионе и ответил на другие вопросы журналистов.

Очаг в Белокаменке можно считать ликвидированным, уверен губернатор Мурманской области. В ближайшие месяцы там не останется ни одного инфицированного коронавирусом. За последние сутки на стройплощадке  выявили лишь одного нового заболевшего. 

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы отрабатываем сейчас вопросы постепенного, поэтапного снятия карантина с этой площадки и обеспечения полноценного функционирования всех строительных объектов. Хотя мы не останавливали стройку, и сделали всё для того, чтобы этот проект, важнейший для страны и нашей области, продолжал свою работу. При этом мы с вами видим радикальное  изменение ситуации».

В Мурманске, наоборот, в последнее время выявляется всё больше и больше заразившихся. Причина в том, сообщил губернатор, что Мурманская область наращивает темпы тестирования. Сейчас обнаруживают  в основном бессимптомных носителей вируса. Кроме того, Роспотребнадзор проверяет крупных работодателей на предмет соблюдения санитарных правил по профилактике новой коронавирусной инфекции. Нарушителей ждут крупные штрафы - от 300 тысяч рублей.

Лена Лукичёва, руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области: «Мы уже проверили около 30 предприятий, у более 50% из них были выявлены нарушения. Штрафная санкция начинается от 300 тысяч рублей. Если повтор, то там уже от 600 тысяч рублей и приостановка деятельности. Вчера мы на штабе обсуждали этот вопрос. У меня есть сомнения по поводу жёсткости решений, но на штабе все договорились, сказали, принимайте штрафные санкции по максимуму, направляйте в суды. Мы должны показать, что если только работодатель не сможет организовать процесс и следить за ситуацией, чтобы всё это исполнялось, то будут такие жёсткие штрафные санкции».

Также губернатор подтвердил, что в Мурманской области есть и дети, заболевшие коронавирусом. Но успокоил родителей: среди воспитателей детских садов заразившихся не выявлено. Тем не менее, есть несколько случаев заболевания подсобных рабочих в дошкольных учреждениях. 

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Роспотребнадзор все эти проверки и эпидрасследования проводил. Никакой угрозы распространения по конкретно выявленным случаям на детишек нет. Поэтому никакие детские сады, дежурные группы, которые работают, не были закрыты».

А уже в июне нас, возможно, ждут очередные послабления в ограничениях. Прежде всего - по бизнесу. Так, например, могут разрешить работу туроператоров. Также власти работают над корректировкой процедуры двухнедельного карантина по возвращению в Мурманскую область. Андрей Чибис уточнил, что минимум до 15 июня режим повышенной готовности сохранится.

Комментарии

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Последние комментарии

МаринаФ
29.05.20 15:15
А что это глава региона людей поучает, а сам без маски сидит?
Комментарий к новости:В Мурманской области режим повышенной готовности сохраняется до 15 июня - губернатор Андрей Чибис
Алекс
28.05.20 18:06
Чему радуетесь? Тому,что организация,рассадник заразы,вогнавшая в анабиоз целый регион,подкинет денег областным чинушам? Ну-ну,радуйтесь!
Комментарий к новости:Регион и «НОВАТЭК» планируют плотно сотрудничать
Zdoroviak
27.05.20 12:02
Очередная дурь, которая будет только всё сдерживать и запутывать. Интересно, а кто будет давать справку об отсутствии контакта с вероятными больными в срок не менее 14 дней до даты отъезда? А главное,
Комментарий к новости:В санаторий – только со справками!
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