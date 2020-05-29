В Мурманске выявляется всё больше и больше заразившихся вирусом COVID-19

Губернатор Мурманской области провёл онлайн-брифинг по ситуации с коронавирусом на территории Заполярья. Во время мероприятия Андрей Чибис рассказал, что сейчас происходит в Белокаменке, в какой стадии находится эпидемия в регионе и ответил на другие вопросы журналистов.

Очаг в Белокаменке можно считать ликвидированным, уверен губернатор Мурманской области. В ближайшие месяцы там не останется ни одного инфицированного коронавирусом. За последние сутки на стройплощадке выявили лишь одного нового заболевшего.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы отрабатываем сейчас вопросы постепенного, поэтапного снятия карантина с этой площадки и обеспечения полноценного функционирования всех строительных объектов. Хотя мы не останавливали стройку, и сделали всё для того, чтобы этот проект, важнейший для страны и нашей области, продолжал свою работу. При этом мы с вами видим радикальное изменение ситуации».

В Мурманске, наоборот, в последнее время выявляется всё больше и больше заразившихся. Причина в том, сообщил губернатор, что Мурманская область наращивает темпы тестирования. Сейчас обнаруживают в основном бессимптомных носителей вируса. Кроме того, Роспотребнадзор проверяет крупных работодателей на предмет соблюдения санитарных правил по профилактике новой коронавирусной инфекции. Нарушителей ждут крупные штрафы - от 300 тысяч рублей.

Лена Лукичёва, руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области: «Мы уже проверили около 30 предприятий, у более 50% из них были выявлены нарушения. Штрафная санкция начинается от 300 тысяч рублей. Если повтор, то там уже от 600 тысяч рублей и приостановка деятельности. Вчера мы на штабе обсуждали этот вопрос. У меня есть сомнения по поводу жёсткости решений, но на штабе все договорились, сказали, принимайте штрафные санкции по максимуму, направляйте в суды. Мы должны показать, что если только работодатель не сможет организовать процесс и следить за ситуацией, чтобы всё это исполнялось, то будут такие жёсткие штрафные санкции».

Также губернатор подтвердил, что в Мурманской области есть и дети, заболевшие коронавирусом. Но успокоил родителей: среди воспитателей детских садов заразившихся не выявлено. Тем не менее, есть несколько случаев заболевания подсобных рабочих в дошкольных учреждениях.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Роспотребнадзор все эти проверки и эпидрасследования проводил. Никакой угрозы распространения по конкретно выявленным случаям на детишек нет. Поэтому никакие детские сады, дежурные группы, которые работают, не были закрыты».

А уже в июне нас, возможно, ждут очередные послабления в ограничениях. Прежде всего - по бизнесу. Так, например, могут разрешить работу туроператоров. Также власти работают над корректировкой процедуры двухнедельного карантина по возвращению в Мурманскую область. Андрей Чибис уточнил, что минимум до 15 июня режим повышенной готовности сохранится.