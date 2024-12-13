В Мурманске ярко и красочно стартовала новогодняя программа «Губернаторская ёлка»

Первое новогоднее представление прошло в Ледовом дворце столицы Заполярья.

- Вы случайно удачу не видели?

Такую редкость потеряли на празднике «Губернаторская ёлка». Поэтому, детвора, пришедшая на праздник, во время представления искала ту самую, которая и настроение поднимет, и желанные подарки подарит.

Елена Порошина, режиссёр новогоднего представления, г. Москва: «Это сказка о мечте. О маленькой звёздочке, которая идёт во спасение того, чтобы всем всегда светила удача. Но для этого должны быть какие-то жертвы, а это здорово! Мы любим, когда стилистика не загромождена, а когда присутствуют тонкие вещи философского понятия: зачем нам нужна мечта? зачем кому нужна удача? ради чего всё это? Ну, конечно, ради детей».

Работали над новогодней сказкой как артисты театра-лаборатории Елены Порошиной, так и местные коллективы. По словам режиссёра, её поразила дисциплинированность и отдача артистов из Мурманска, а также их сплочённость. Всё это помогло сделать в сжатые сроки масштабное представление.

Ольга Обухова, министр культуры Мурманской области: «В праздничных мероприятиях «Губернаторская ёлка» принимают участие наши одаренные дети, которые достигли высоких результатов в спорте, в учебе, культуре и искусстве и, конечно же, дети участников специальной военной операции. Пользуясь случаем, я бы хотела поздравить всех с наступающим Новым годом, обязательно верить в мечту, дерзать, творить и на Севере – жить!».

«Дорогие друзья! Пусть наступающий Новый год будет полон ярких моментов и станет началом новых успехов, открытий и достижений! Желаю вам исполнения желаний и счастья!», - такой текст из письма губернатора Мурманской области сопровождал всех мурманчан, пришедших найти удачу.

В праздничных ёлках примут участие 17 тысяч детей по всему региону. 14 и 15 декабря представления состоятся в стенах Ледового дворца столицы Заполярья. 14 декабря Мурманский областной драматический театр покажет постановки в Заполярном и Печенге. А 14 и 15 числа Мурманский областной театр кукол приедет со спектаклями в Алакуртти и Кандалакшу.