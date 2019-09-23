В Мурманске задержали двоих автолюбителей без водительского удостоверения

В Мурманске правоохранителями одновременно были задержаны двое автолюбителей, не имеющих водительского удостоверения, один из которых повторно сел за руль в нетрезвом виде.

В районе улицы Мира областного центра были остановлены два автомобиля: «Газель» и «Хёндай». Во время проверки документов водитель микроавтобуса оказал неповиновение законному требованию сотрудников полиции и росгвардейцев. Кроме того, у автолюбителя имелись явные признаки алкогольного опьянения. За рулем автомобиля «Хендай», следовавшего за микроавтобусом, находилась женщина, которая также управляла автомобилем, не имея водительского удостоверения. В отношении водителя «Газели», совершившего повторное нарушение, возбуждено уголовное дело.