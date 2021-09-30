В Мурманске задержали мужчину, который перевозил в своём автомобиле наркотики

Уже после задержания пакет с белым порошкообразным веществом полицейские отправили на экспертизу. В лаборатории определили, что с собой молодой человек носил амфетамин в крупном размере.

За хранение таких препаратов подозреваемому грозит от 3-х до 10 лет лишения свободы.