В Мурманске задержали мужчину, подозреваемого в краже продуктов из супермаркета, расположенного на улице Чумбарова-Лучинского

Подозреваемым оказался ранее судимый за совершение кражи безработный местный житель. Он признался в содеянном и объяснил свой поступок затруднительным финансовым положением.

Полицейские провели детальный анализ видеоматериалов с камер наблюдения. На кадрах было видно, как неизвестный, убедившись, что в магазине рядом нет сотрудников и покупателей, подошёл к витрине, взял товары и покинул помещение торгового зала, не расплатившись.

Подозреваемым оказался ранее судимый за совершение кражи безработный местный житель. Он признался в содеянном и объяснил свой поступок затруднительным финансовым положением.

Ему грозит до двух лет лишения свободы.