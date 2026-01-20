В Мурманске задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении в продуктовом магазине на проспекте Героев-североморцев

Злоумышленник, воспользовавшись зоной самообслуживания, положил в свой пакет две бутылки алкоголя, а упаковку кошачьего корма, оставил его на кассе, якобы планируя оплатить.

Когда продавец подошла к нему для выяснения ситуации, мужчина достал нож и начал угрожать работнице. А потом скрылся с похищенным алкоголем.

Полицейские в кратчайшие сроки установили личность мурманчанина и задержали.

В отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.