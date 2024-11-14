В Мурманске задержан молодой человек, подозреваемый в серии мошенничеств

Схема обмана, по которой действовали нарушители закона, оказалась весьма распространенной.

Речь о телефонных аферах, когда неизвестные вымогают деньги под предлогам «урегулирования» вопроса, связанного с родственником, попавшим в беду.

Так, подозреваемый, ранее не судимый 19-летний уроженец Тверской области, который приехал в Мурманскую область на заработки, связался с неизвестным, который стал координировать его действия и передавать точные адреса, по которым нужно было вызывать такси и забирать деньги.

Полученные средства молодой человек переводил на указанные счета, оставляя себе 5 процентов от общей суммы.

Жертвами мошенников стали как минимум несколько мурманских пенсионеров.

Теперь курьеру грозит до 10 лет лишения свободы.