В Мурманске задержан подозреваемый в краже кошелька

Кошелёк на проспекте Ленина потеряла местная жительница. Женщина торопилась на автобус и не сразу заметила, что выронила аксессуар. В котором, к слову, были банковские карты, 3500 рублей и 100 долларов США.

Полицейским удалось установить и задержать подозреваемого.

Им оказался 44-летний безработный мужчина, ранее не привлекавшийся к ответственности. Он признался, что нашёл кошелек, убедился, что рядом нет свидетелей, забрал его.

Банковские карты он выбросил, а валюту обменял в ближайшем пункте. Полученные деньги потратил на личные нужды.