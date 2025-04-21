День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.04.25 19:30
В Мурманске задержан подозреваемый в краже кошелька
Кошелёк на проспекте Ленина потеряла местная жительница. Женщина торопилась на автобус и не сразу заметила, что выронила аксессуар. В котором, к слову, были банковские карты, 3500 рублей и 100 долларов США.
Полицейским удалось установить и задержать подозреваемого.
Им оказался 44-летний безработный мужчина, ранее не привлекавшийся к ответственности. Он признался, что нашёл кошелек, убедился, что рядом нет свидетелей, забрал его.
Банковские карты он выбросил, а валюту обменял в ближайшем пункте. Полученные деньги потратил на личные нужды.
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Последние комментарии
VtcnysQ51
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Штельмах Галина Александровна
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Добрый день! Подскажите когда заработает сайт личный кабинет военнослужащего??? Я мама солдата участника СВО, по его просьбе я в течении полутора месяцев не могу зайти в личный кабинет военнослужаще
Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
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