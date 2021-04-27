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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.04.21 19:30

В Мурманске задержана банда мошенников, которая устраивала фиктивные аварии

Основными героями этой криминальной истории стали трое молодых людей, которые в течение нескольких лет промышляли автоподставами.

Автострахование уже давно стало лидером сферы страховых мошенничеств, ради получения материальной выгоды злоумышленники придумывают всё более изощренные схемы обмана. Популярностью среди них пользуется инсценировка ДТП. Исключением не стали и мурманские нарушители закона.

Сергей Артемьев, старший следователь отдела СУ УМВД России по г. Мурманску: «Для совершения указанных преступлений участники организованной группы приобретали дорогостоящие автомобили немецких марок, которые с целью конспирации регистрировались на их родственников, после чего с указанными автомобилями инсценировались страховые случаи с целью обращения в страховые компании для получения страховых выплат».

За помощью к полиции обратились представители страховых компаний, когда заметили явные признаки мошеннических действий. В ходе расследования были установлены личности, входящие в преступную группировку и, благодаря сотрудникам Росгвардии, нарушители были задержаны.

Теперь любителям лёгких денег придётся несладко - возбуждены уголовные дела, мошенникам грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы, также законодательством предусмотрено возмещение причинённого ущерба, общая сумма которого превышает 5 миллионов рублей.

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