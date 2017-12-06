В Мурманске задержана преступная группировка - поставщиков краба

Незаконный улов преступники намеревались в очередной раз переправить в столичные рестораны.

Заполярных крабов проще встретить в меню столичных ресторанов, чем в мурманских магазинах. Оказалось, что это заслуга браконьеров. Именно они наладили нелегальные поставки северного деликатеса. Однако, теперь преступной группе грозит наказание вплоть до лишения свободы.

Гаражный бокс, переоборудованный под подпольный цех по переработке и хранению морепродуктов в Ленинском округе Мурманска, сотрудникам Пограничного управления по западному арктическому району удалось выявить в ходе спецоперации. Самих браконьеров взяли с поличным. Ими оказались двое местных жителей 1959 и 1962 года рождения. Один из них ранее уже привлекался к административной ответственности за незаконную добычу краба.

В помещении находились приспособления для варки краба, промышленная морозильная камера, электронные весы, а так же упаковочные материалы.

Сырые конечности краба лежали и в багажнике транспортного средства. В общей сложности на месте задержания было обнаружено около 300 конечностей камчатского краба. Их общий вес составил более 200 килограмм, а рыночная стоимость – не менее 400 тысяч рублей. Злоумышленники пояснили, что добывали краба в губе Малая Волоковая Баренцева моря и планировали уже на следующий день отправить партию на реализацию в Москву.

- Организованная преступная группа, осуществляющая незаконную добычу и реализацию морских биоресурсов, состояла из жителей Мурманской области, Санкт-Петербурга и Москвы, - комментирует Ирина Вахренева, официальный представитель Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району. - Ей удалось наладить поставки крабовой продукции в столичные магазины и ресторан. В настоящее время установлены и задержаны все организаторы и участники незаконной деятельности. В отношении участников преступной группировки возбуждено уголовное дело. Теперь им грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что в начале ноября уже была пресечена подобная попытка контрабанды камчатского краба. В прошлый раз 98 особей, к удивлению служителей закона, оказались живыми и, после задержания преступников, членистоногих отпустили в воды Баренцева моря.