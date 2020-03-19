В Мурманске зафиксирован первый случай коронавируса. Повторные тесты подтвердили наличие заболевания у гражданина Ирландии, который прилетел в Мурманск на шахматный турнир.

Последние несколько дней многие жители Мурманской области ожидали результата повторных анализов на коронавирус, который в начале недели обнаружили у ирландца, прилетевшего на шахматный турнир. Иностранный гость всё это время находился в инфекционной больнице. Лаборатория новосибирского института «Вектор» подтвердила диагноз. Чтобы избежать распространения вируса в Заполярье принято решение провести у всех, контактировавших с носителем заболевания, дополнительное тестирование и наблюдение.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Тех людей, которые сейчас находятся на самоизоляции в ДЦ «Меридиан», на пятом этаже, всех их мы доставим в обсервацию, чтобы медики следили за их состоянием и сделали дополнительные тесты во избежание рисков распространения. Это касается всех лиц, которые на турнире контактировали с гражданином Ирландии».

14 французов с шахматного турнира на данный момент также останутся на турбазе в режиме изоляции. В Оленегорске женщина, вернувшаяся из Франции, оказалась здорова, все попутчики, с которыми она ехала в поезде, также прошли обсервацию.

Рыбаков с судна «Стакфел» проверили и поместили на режим самоизоляции. В Мурманском порту нет ограничений на погрузку-разгрузку судов, но он тоже в режиме повышенной готовности. В режиме обсервации были пассажиры двух автобусов, прибывших с юга Норвегии. Они направлены в режим самоизоляции: тесты не выявили заболевание. Критической ситуации в Мурманской области нет, но медики готовы к неблагоприятному течению событий.

Дмитрий Панычев, министр здравоохранения Мурманской области: «У нас 236 аппаратов искусственной вентиляции лёгких на 750 тысяч населения, также аппарат экстракорпоральной обсервации - это тоже высокотехнологичное оборудование, которое поддерживает систему при фатальных осложнениях со стороны дыхательной системы».

Сейчас всем необходимо соблюдать элементарные правила личной гигиены и внимательно относится к своему здоровью, например, в правительстве установили дозаторы с антисептическим средством, при входе в здание каждый посетитель может обработать руки.