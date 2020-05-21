В Мурманске зафиксирован серьёзный очаг заражения коронавирусом

Об этом сообщил на онлайн-брифинге губернатор Андрей Чибис. Но есть и хорошие новости, заболеваемость в Белокаменке пошла на спад, а область вышла из ТОП-10 по уровню заболеваемости.

Статистика дня по заболеваемости COVID-19: из 67 новых случаев - 52 в Мурманске. Губернатор сообщил, что этот серьезный очаг, который уже локализован, выявлен в областном центре на неком предприятии. Название его пока не сообщается.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Проводится эпидемиологическое расследование, этим занимается Роспотребнадзор. И как только всё будет завершено, дополнительный подробности мы сможет дать».

Вызывающими волнения руководитель регионального Роспотребнадзора назвала также Кольский район, где за сутки два случая, и Североморск, связав это с тем, что жители этих муниципалитетов часто работают в Мурманске. По остальным городам области динамика оптимистичная. В Ловозерском, Печенгском районах и Апатитах по 1 случаю за минувшие сутки. А с 14 мая в ряде территорий нулевой коэффициент распространения инфекции.

Лена Лукичева, руководитель Управления Роспотребнадзора по Мурманской области: «Это Ловезерский район, Ковдор, Кандалакша, Мончегорск, Оленегорск, Печенгский район, где показатели долгое время равны нулю. Нами подготовлены предложения о снятии некоторых ограничений на этих территориях».

Отдельной строкой идёт Белокаменка. Там за сутки 10 положительных тестов. Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии 2781; 1278 человек находятся на лечении с CoViD-19; 1496 пациентов выздоровели; 7 врачам спасти не удалось.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Белокаменка и территория на этой стройплощадке благодаря тем мерам, которые были реализованы на территории, стала очищаться, перестала давать большой темп прироста».

Ещё одна тема для обсуждения - резервный госпиталь в Мурмашах, который вызвал волнение у жителей посёлка. Губернатор заверил, что объект возводится в соответствии со всеми требованиями нормативных документов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «С точки зрения норм безопасности, этот госпиталь полностью им соответствует, это современный, быстровозводимый госпиталь. Я очень надеюсь, что он нам не понадобится его использовать, но мы должны все риски просчитывать, и такие мощности иметь».

Что касается выплат врачам, ситуация под контролем, заверил глава регионального Минздрава.