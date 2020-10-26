В Мурманске закончился капитальный ремонт дворов на улице Капитана Копытова

Благоустройство выполнено в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Не успели маленькие северяне поиграть на новой площадке во дворе домов 27-33 по улице Капитана Копытова, как её сломали. От рук вандалов пострадала детская горка.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Проломить такое покрытие, толщина которого почти 10 мм , это нужно постараться! Даже страшно представить, что будет, если ребёнок попробует прокатиться теперь на этой горке».

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Людям, которые это сделали, должно быть очень совестно, потому что они портят жизнь детям, которые в этом дворе живут. Мы для них старались, мы для них это делали, а на этой горке уже нельзя кататься, пока мы не поменяем секцию».

Новою секцию, конечно, уже заказали, но осадок остался. И этот случай не первый. Буквально несколько недель назад хулиганы за одну ночь испортили все тренажеры и качели для детей-инвалидов в зоне отдыха на улице Копытова. Чтобы своевременно устранять такие поломки, а так же следить за состоянием новых объектов после сдачи, на площадки приезжает комиссия во главе с депутатами и главами города.

Герман Иванов, депутат Мурманской областной Думы: «Где-то в мае-июне мы сюда вернёмся, всё посмотрим, как она содержится, как у нас перезимовал асфальт здесь, вся детская площадка, всё это осмотрим».

Территории, на которых будет проводиться ремонт, выбирают сами мурманчане. Двор на улице Копытова не стал исключением. Все работы здесь выполнены с согласия жильцов. По их инициативе на территории, помимо детской площадки, обустроили автомобильные стоянки, установили ограждения и новые опоры наружного освещения.

Владимир Буряк, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Жители нашли золотую середину и баланс интересов».

Ремонт в этом дворе уже завершён, но остались ещё работы вне его пределов. Специалистам нужно будет установить знаки на въезде и выезде из придомовой территории.