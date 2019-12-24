В Мурманске закроют ещё одну «хитрую» баню

В этот раз в поле зрения прокуратуры попало помывочное учреждение, расположенное в Ледовом дворце.

Как оказалось, на базе восстановительного центра для спортсменов индивидуальный предприниматель в нарушение требований законодательства оказывал платные услуги по пользованию круглосуточной баней. Согласно Уставу предприятия, решения по распоряжению имуществом принимаются правительством области, вот только разрешение на использование помещения Ледового дворца коммерсанту дал генеральный директор учреждения единолично, какие-либо конкурсные процедуры не проводились.

Прокуратурой округа в адрес руководителя предприятия внесено представление об устранении нарушений требований законодательства.