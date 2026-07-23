В Мурманске запахло арбузами, значит, пора выбирать самые сочные

Первые партии арбузов в Мурманск поступили из Кубани и Дагестана. Местные продавцы заверяют, что эти летние лакомства высокого качества. А корреспондент «Арктик-ТВ» рассказывает, как выбрать наивкуснейший арбуз.

Спелый арбуз определяют по нескольким признакам: сухой хвостик, жёлтое пятно на боку и звонкий звук при постукивании. С ботанической точки зрения арбуз не является ягодой. Его выращивают с использованием тыквенного подвоя, что делает растение более устойчивым к вредителям и позволяет набрать большую сладость. Чтобы выбрать идеальный плод, нужно оценить внешние признаки.

Продавец: «Жёлтые пятна на корке появляются от того, что арбуз лежал на земле, на это место попадают лучи солнца. А если его перевернуть, то через неделю это место тоже станет зелёным».

Северяне активно раскупают бахчевые, а в жаркую погоду спрос особенно высок. Вопреки распространённому мнению, что нужно дождаться середины августа, чтобы получить сладкий арбуз, уверенно можно сказать, что уже сейчас можно найти отличные спелые плоды, опираясь на его внешние признаки.

- Расскажите про хвостики арбузов. Они на что-то влияют?

- Нет. Обычно говорят, что вот этот хвост должен быть сухим. Это уже старые. А если зелёные, тоже самое. Что сухие, что зелёные хвостики. Одно и тоже и по вкусу, и по вкусовым качествам, и по красноте, и по сладости.

Арбузы, которые мы привыкли видеть на прилавках, сильно отличаются от своих предков. Современные плоды - результат многовековой селекции. Раньше их мякоть была почти белой. Красный цвет и высокое содержание ликопина - это заслуга учёных.

Кстати, форма арбуза тоже изменилась. Сегодня они чаще овальные, так их удобнее транспортировать. Количество семян в сортах уменьшили, чтобы было проще есть. При этом вкус остался сладким, как и у древних африканских плодов.