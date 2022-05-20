В Мурманске запахло дальневосточной рыбой! Пора покупать деликатесы

Ярмарка «Икра и рыба Камчатская» вновь приехала в Мурманск. Любители дальневосточных деликатесов могут приобрести их на выставке–продаже «Мурманская мозаика», расположенной на Кольском проспекте, 51.

Традиционная ярмарка «Икра и рыба Камчатская» предлагает мурманчанам и гостям города огромный выбор дальневосточной рыбной продукции. Эти лакомства можно купить только на выставке-продаже «Мурманская мозаика».

Северяне активно обмениваются впечатлениями пока стоят в очереди:

- Чавычу обычно беру - и солёную, и копченую.

- У нас я не вижу, чтобы продавалась в бочках, а у них в бочках. Я коренная мурманчанка, у меня отец, муж, дедушка ходили в море, поэтому я знаю, что такое бочковой посол. А люблю копчёненькую рыбку

- Всё нравится. Вкусная рыба, всё есть. Ассортимент прекрасный!

Покупателей ждёт огромный выбор рыбы и деликатесов. Особым спросом у северян пользуется белорыбица, чавыча, палтус и кижуч. Также в ассортименте есть белуга, нерка, омуль, и конечно, наисвежайшая крупно зернистая красная икра, которая богата витаминами А, С, Д и фолиевой кислотой.

- Я, собственно говоря, не столько угощаться, сколько для сестры, она приболела. Для поднятия её здоровья купила чавычу и икру чавычи, - продолжают делится впечатлениями от ярмарки мурманчане.

- Икра хорошая. Поэтому и приходим.

Выставка-продажа «Икра и рыба Камчатская» работает в рамках весенней «Мурманской мозаики» для северян с 18 по 22 мая включительно. Она располагается в павильоне «МурманЭКСПО» на проспекте Кольском, 51.

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