В Мурманске запахло мёдом!

14 августа все православные христиане отмечают праздник Медовый спас. В преддверии него в Мурманске открыли одноименную традиционную ярмарку-продажу. На ней представлены разнообразные сорта меда и медовой продукции от производителей со всей страны. А ещё есть товары для дома и семьи, свежая фермерская продукция и сладости. Поторопитесь, ярмарка работает до конца недели.

Ярмарка «Медовый спас» собирает лучших производителей мёда. Вся продукция свежая, собранная в этом году. На ярмарке можно найти десятки разнообразных сортов мёда и медовой продукции. Например, популярные сорта из Алтая: гречишный, дягелевый и донниковый. Но на выставке в Мурманске пасечники предлагают гораздо больший ассортимент. А ещё раскрывают секреты, каким на самом деле бывает этот продукт.

Александр Кубаенко, продавец «Таёжного мёда»: «Кардинально отличаются только три сорта мёда: липа, акация и гречка. Акация идет гипоаллергенная, диабетикам можно кушать, но надо проверять. Липа – жаропонижающая, противовоспалительная. Гречиха – гемоглобин, железо. Остальные сорта по сути одинаковые, потому что это разнотравье».

Всего на этой ярмарке около 60 участников. И они предлагают не только мёд. Традиционно здесь можно приобрести товары для дома и семьи, одежду, оптику и сувениры. Есть большая продуктовая линейка мясной и колбасной продукции, сыров, грибов, солений и сладостей. Без покупок не уйдет никто.

Отметим, что 13 августа в 12 часов будет организован молебен и освещение мёда.

На правах рекламы.