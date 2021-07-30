В Мурманске запустили цех по производству подводного оптоволоконного кабеля и комплектующих

К 2026 году этот кабель соединит высокоскоростным интернетом Мурманск и Владивосток.

Большой цех с высокотехнологичными станками внутри практически на берегу Кольского залива. Отсюда стартует реализация проекта строительства трансарктической магистральной оптоволоконной линии связи Мурманск - Владивосток под названием «Полярный экспресс». Линия позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет там, где сейчас действует только спутниковая связь. А также создаст дополнительный импульс к развитию цифровой инфраструктуры для добычи и транспортировки углеводородов в Арктике. Такое производство в России на сегодняшний день единственное.

Алексей Стрельченко, генеральный директор группы компаний «Управление перспективных технологий»: «Подводный кабель имеет разную специфику. Первая специфика - это вес кабеля. Километр кабеля весит от 2,5 до 3 тонн. В зависимости от модификаций. Двухдробный кабель весит ещё больше. А строительные длины порядка сотен километров. То есть, вы понимаете, этот кабель очень тяжёлый. Поэтому завод должен быть в прибрежной зоне. Выпускается кабель и сразу грузится на корабли».

Для реализации проекта необходимо 12650 километров оптоволокна. Прокладывать его будут по морскому дну, заглубляя в грунт на 1,5 метра. Это настоящая морская операция, в которой будут участвовать 9 судов. Колоссальный труд, рассчитанный на несколько лет. А пока кабель необходимо произвести. В цехе работают около 300 человек. Практически все - жители города и области.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Очень здорово, что это рабочие места для наших жителей, для мурманчан, причём, высокотехнологичные. Уверен, что с учётом тех преференций, которые сейчас есть в Арктике, благодаря территории опережающего развития, таких производств будет становиться всё больше и больше».

Сначала цех планирует выпускать по 150 километров кабеля в месяц, то есть - около 2000 километров в год. Руководство предприятия надеется, что в будущем темпы удастся нарастить и в год будет производиться уже 3000 километров подводного оптоволокна.

Завершить проект «Полярный экспресс» планируют в 2026 году.