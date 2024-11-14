В Мурманске запустили ежегодную акцию «Коробка храбрости»

Организаторы проекта собирают подарки для детей, которые проходят длительное лечение в больницах.

Чтобы поучаствовать в ней, любой желающий может до 5 декабря принести подарки в специальные коробки, расположенные в региональных исполкомах партии власти и в партнёрских организациях.

Подарить можно конструкторы, куклы, детские книжки, раскраски, фломастеры, наборы для творчества.

Затем подарки передадут в больницы, медицинские центры и хосписы, где дети получат «награду» за храбрость, проявленную при болезненных процедурах.

В прошлом году участниками акции по всей России стали свыше 100 тысяч человек.