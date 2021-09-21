В Мурманске заработал первый проекционный пешеходный переход

Пешеходный переход на Кольском проспекте теперь стал заметнее. Световую проекцию бело-жёлтых полос можно увидеть с наступлением сумерек.

Первый в Мурманске проекционный пешеходный установили на оживленном Кольском проспекте. Для горожан такая конструкция в диковинку, а в некоторых других регионах - обычная практика, - отмечает Александр Рыжков, идейный вдохновитель необычного технического решения.

Александр Рыжков, инженер АО «Атомэнергосбыт»: «У меня давно эта идея зрела в голове. Мы поехали с женой в Калининград и увидели, как там это всё работает и в рамках энергетического проекта решили его реализовать».

Новую технологию со светящейся бело-жёлтой зеброй вначале решили опробовать в Первомайском округе.

Дмитрий Базаров, директор филиала АО «Атомэнергосбыт»: «В рамках социального проекта он был поддержан в нашей компании, а также правительством, администрацией города. Мы все вместе сделали такой проект».

Переход работает, реагируя на датчики движения. При приближении человека к дороге «зебра» разгорается. Так водители видят пешехода на расстоянии до 150 метров.

Артем Гришин, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области: «Опробируем данную технологию, пока она зарекомендовала себя неплохо, выглядит прилично. Необычно для нас. И в период полярной ночи такая технология только в плюс».

Проекционный переход не заменяет привычную всем «зебру», а дублирует её в тёмное время суток и плохую погоду, когда идёт снег, дождь или стоит туман. Именно при таких условиях чаще всего случаются ДТП с пешеходами.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «У нас ещё 16 комплектов проекторов, мы сейчас посмотрим, сколько в этом году у нас получится установить таких переходов. Где-то один нужен, где-то два проектора».

В этом году планируется закупка 160 «подсвеченных» дорожных знаков. Разместят их на особенно важных участках дорог заполярной столицы.