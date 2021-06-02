В Мурманске заработал прокат электросамокатов

Первые две точки на 20 современных средств передвижения установлены на проспекте Ленина, 49 и 69 - в самом центре города. В жаркую летнюю погоду эта услуга пользуется большим спросом среди детей и взрослых.

Кстати, первое время у пунктов будут дежурить волонтёры, они помогут разобраться с использованием новой техники.

Напомним, по задумке региональных властей поэтапно планируется открыть 15 станций для проката 150 электросамокатов. Ездить со скоростью свыше 15 км/час не получится, скорость движения ограниченна умышленно. Кроме того, разработчики снижают и мощность электродвигателя. Это сделано для того, чтобы повысить безопасность как для арендаторов, так и для других участников движения.

Рекомендации, которые помогут снизить риск травмоопасных ситуаций, просты: соблюдать правила дорожного движения, оставаться в зоне проката, указанной в приложении - это исторический центр города. Ни в коем случае не пользоваться самокатом, если есть проблемы со здоровьем или в состоянии опьянения.