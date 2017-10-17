В Мурманске заработала кузница научных кадров

В мурманском областном Центре дополнительного образования «Лапландия» открылся центр «Кванториум». Детский технопарк под патронажем инновационного центра «Сколково» даёт возможность юным северянам расширять свой кругозор, предоставляет высокотехнологичную площадку для творчества и исследовательской работы.

«Кванториум» - образовательный федеральный проект. Он реализуется уже в 19 регионах. В 17-ти - детские технопарки открылись сегодня. Появился он и в Мурманской области. Несмотря на высокотехнологичную начинку «Кванториума», не забыли здесь и о том, что он для детей. Поэтому на входе юных кванторианцев встречали трансформеры, а традиционную ленточку, которую разрезали в знак официального открытия технопарка, принесли два квадрокоптера - и технологично, и вполне молодёжно.

Технопарк - детский, но потратиться на него федеральному и областному бюджетам пришлось по-взрослому. Всего вложили более 100 миллионов рублей. На эти деньги в кабинетах Центра дополнительного образования «Лапландия» сделали ремонт и закупили высокотехнологичное оборудование для 5 инновационных направлений-квантумов. Это Био, Робо, Гео, IT-квантумы и промышленный дизайн.

- Желаю вам увлечённой, творческой и плодотворной работы в лабораториях и цехах, - приветствует участников открытия «ванториума» Алексей Тюкавин, первый заместитель губернатора Мурманской области. – Надеюсь, что «Кванториум» станет для вас хорошей площадкой ваших изобретений и открытий на благо всей России и Мурманской области. Пусть здесь, в «Кванториуме», исполняются ваши самые невероятные планы и сбываются самые смелые мечты.

Воплощать мечты есть на чём. В кабинетах био-квантума развернулась лаборатория: здесь и микроскопы, и реагенты и оборудование для отбора проб и разбора их на компоненты. И работа здесь уже идёт.

К занятиям в «Кванториуме» уже приступили 23 группы ребят от 10 до 17 лет. В отделе промышленного дизайна, например, сегодня моделируют дизайн кроссовок будущего. Трудятся на современных графических планшетах: рисовать с их помощью куда удобнее, чем на ватмане.

И даже станки в «Кванториуме» не обычные, а роботизированные. Иван Святенко учится обращаться с фрезерным станком. Вся работа идёт с помощью компьютера. В графической программе парень делает макет, по которому умный станок самостоятельно превращает деревянную заготовку в брелок с логотипом технопарка.

Оборудование технопарка смогут использовать не только ученики «Кванториума», но и другие дети, которые обучаются в центре «Лапландия» по техническому и естественно-научному направлениям.