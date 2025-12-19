В Мурманске заработала традиционная новогодняя ярмарка «На Севере – тепло!»

Ежегодно она дарит праздничное настроение как северянам, так и приезжим гостям.

В каждом из ларьков ярмарки её гости могут приобрести уникальные сувениры ручной работы, чтобы в праздничные дни порадовать себя и своих близких.

Уютное пространство объединило множество локаций: от сувенирных лавок до праздничной фотозоны. Изготовлением свечей, разнообразной посуды, вязанных игрушек и многих других эксклюзивных изделий авторы начали заниматься ещё задолго до ярмарки. Кропотливая подготовка занимала почти всё свободное время, но результат стоил их усилий.

Тимофей Бурбан, участник ярмарки: «Эти свечи мы создаём вместе с женой, она участвует уже третий раз в этой ярмарке. В этом году я активно подключился, потому что у нас родился малыш, поэтому вся концептуальная, и изготовительная часть легли на меня. Последний месяц я по локоть в воске живу каждый день, сегодня была бессонная ночь, зато мы успели и всё выставили. Надеемся порадовать мурманчан свечами».

На ярмарке работает «Почтовый домик», который находит большой отклик у посетителей. В нём желающие могут взять открытку с северными мотивами, оформить её и отправить в любую точку мира.

Анастасия Струшкина, участник ярмарки: «Люди приходят практически каждые пять минут, кто-то просто посмотреть, кто-то отправить открытку».

Уже в первые минуты открытия праздничная ярмарка собрала немалое количество позитивных отзывов.

- Очень понравились изделия керамики, очень красивая посуда была с символикой Мурманска. Очень нравится, что каждый год такие ёлочки в стаканчиках. Очень красивая, новогодняя, думаю, продажи будут хорошие.

Слова одобрения ярмарка и город получили и от туристов, ведь отсюда они могут увезти домой подарок, который будет напоминать им о гостеприимном севере.

- Я бы хотела что-то приобрести и увезти с собой в Нижний Тагил.

- Погода прекрасная, ехали за холодом, а по факту всего мину один. А там, откуда мы приехали, сейчас минус 30, поэтому пока всё нравится!

Чтобы отдых на ярмарке был не только уютным, но и вкусным, функционируют домики с выпечкой, горячими напитками и другими деликатесами. А с 26 декабря начнёт свою работу «Ледяной бар». В нём гости смогут также отведать блюда арктической кухни и чай со вкусом северных ягод.