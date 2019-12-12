В Мурманске засияла новогодняя иллюминация

Световые конструкции установили в центре города, а также на площадях и вдоль дорог в других микрорайонах областного центра. Среди светящихся фигур - много нового. И мурманчане уже оценили украшения, создающие новогоднее настроение в муниципалитете.

Например, вместо композиции «Времена года» на площади Пять Углов теперь сияет «Дерево желаний».

«Можно подойти к нему в новогоднюю ночь, загадать желание и, надеемся, это всё сбудется. В пределах разумного, - уверен Александр Накай, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы». - У нас есть хэштег «С Новым годом!», который в виде арочки. К нему тоже можно прийти и сфотографироваться. У нас есть новые 32 фигуры - это звери, которые на Кольском проспекте установлены на разделительной полосе».

Для того чтобы оценить украшение центральной площади, новогодней ночи, конечно, ждать не нужно. Мурманчане уже выходят погулять и сфотографироваться среди сияющих конструкций. Посреди полярной ночи светящиеся артобъекты привлекают внимание и взрослых, и детей.

Чтобы конструкции не ломали, будут следить охранники. В прошлом году такая практика принесла результаты. Мурманчане стали бережней относиться к артобъектам.

Помимо световых конструкций на городских площадях построят и традиционные ледяные горки. Они, кстати, тоже будут с подсветкой. Также мастера уже приступили к строительству ледяных фигур. В центре они будут стоять вдоль цветочных клумб.