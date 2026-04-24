В Мурманске заслуженные награды за работу получили лучшие сотрудники муниципальных служб

Эти люди ежедневно трудятся на благо нашего города-героя и всех его жителей.

В зале 36 человек, которые ведут непростую работу, ведь они сотрудники различных служб города. У каждого своя специфика и трудности. Например, Александр Васильев работает в комитете по развитию городского хозяйства.

Александр Васильев, заместитель начальника отдела перспективных проектов и программ развития комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска: «Мне нравится направление этой деятельности. Именно дорожное движе6ние, всё, что с ним связано. Повышать безопасность, оптимизировать».

Молодой специалист признается, что работа динамичная и ежедневно приходится сталкиваться с новыми вызовами. Сегодня, к примеру, с капризами погоды.

Александр Васильев, заместитель начальника отдела перспективных проектов и программ развития комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска: «Все службы по максимуму задействованы. Прилагаются все усилия для устранения сложившейся ситуации. Но всё равно мы все в какой-то степени заложники погоды».

А Елена Гончарова уже больше 13 лет трудится в администрации города. Северянка отмечает, что благодаря своей работе всегда видит актуальные проблемы жителей города.

Елена Гончарова, начальник управления финансов администрации города Мурманска: «Работа в администрации интересна прежде всего близостью к людям и непосредственно их проблемам. Она более понятна сотрудникам администрации, нежели сотрудникам, которые работают в вышестоящих органах власти. Как говорят, мы работники местного самоуправления работаем на земле. Больше видим и больше стараемся помогать».

Заслуженные награды в виде почётных грамот, благодарственных писем и благодарностей были вручены лично главой города Иваном Лебедевым.

Иван Лебедев, глава города Мурманска: «Вы все большие молодцы!».

Почётный знак «За вклад в развитие города Мурманска» получила начальник отдела технадзора за содержанием объектов благоустройства комитета по развитию городского хозяйства администрации Мурманска Светлана Вечёркина.