В Мурманске завершает работу форум «Актуальные вопросы музейного дела»

Сотрудники музеев со всей области собрались для того, чтобы общаться, делиться опытом и строить планы на будущий сезон.

Актуальные вопросы музейного дела обсудили во время стратегической сессии в Мурманске. Атрибуция, экспонирование, взаимодействие с посетителем – лишь некоторые темы программы, направленной на повышения уровня квалификации работников учреждений культуры.

Елена Собашникова, директор Мурманского областного краеведческого музея: «У нас участвуют тридцать пять человек. Это специалисты из музеев Мурманской области. В состав входят два наших государственных областных музея, мурманский и областной краеведческий, художественный музей, муниципальный музей из Колы, Ковдора, Кировска, Мончегорска, Кандалакши. У нас всего десять муниципальных музеев, их представители приехали и обучаются. Есть специалисты наших ведомственных музеев, это музей Северного флота».

В арктической зоне Российской Федерации находятся больше ста музеев и все они хранят уникальное наследие. Сотрудники музея хотят, чтобы оно стало известно для широкой аудитории по всей стране, поэтому два года назад был создан проект «Изучение, сохранение, популяризация исторического культурного наследия Арктики», участвует в котором и наш краеведческий музей.

Ольга Подшувейт, ответственный секретарь секции арктических музеев: «Мы надеемся, что результат работы нашего проекта даст новый импульс, толчок развитию арктических музеев. Мурманская область тут является таким форпостом и началом нашего пути на Восток».

Что же касается программы Стратегической сессии, то она поистине впечатляющая! Курсы ведут именитые специалисты в области истории и культурологии.

Елена Герасименко, заместитель директора по научной работе Российского этнографического музея: «Мы с удовольствием делимся опытом, который имеется у нас: и по атрибуции, и изучению коллекций, и как их сохранить. Ведь коллекции хранятся более ста лет, а мы предполагаем, что они будут храниться вечно, а это требует огромной заботы. Это практически особые технологии».

В следующем году к восьмидесяти пятилетию со дня образования Мурманской области в планах у музея провести ряд значимых выставочных проектов. В том числе, совместную выставку с Российским этнографическим музеем, которая будет посвящена саамской культуре. Уже идёт плодотворная подготовка и организаторы уверены, что экспозиция будет интересна как носителям культуры и традиций, так и широкой публике.