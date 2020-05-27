В Мурманске завершается отопительный сезон

Советующие постановление подписал глава администрации Мурманска.

Уже с 8 утра 28 мая будет отключено отопление в жилых домах, зданиях общественного назначения, а также в учреждениях образования и культуры, которые расположены в жилых домах.

Что касается отдельно стоящих социальных объектов, то там отопление отключат в рамках заключенных договоров с теплоснабжающими организациями, а также с учётом технической возможности и установленными лимитами.

Стоит отметить, что в этом году отопительный сезон завершают заметно раньше. Например, в начале июня прошло года батареи в домах жителей областного центра были ещё теплыми. Но и погода в регионе этой весной установилась жаркой, впрочем, как раз на момент отключения в Заполярье на несколько дней придёт кратковременное похолодание.