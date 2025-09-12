В Мурманске завершается подготовка к спортивному фестивалю «Гольфстрим»

В этот раз участники заплыва проверили готовность места старта.

Лестничный спуск, ровный берег и кристально чистая вода. Что ещё нужно для хорошего старта?

Несмотря на то, что фестиваль «Гольфстрим» омрачила новость о загрязнении берега Кольского залива нефтесодержащими продуктами, его оперативно очистили от пятен, а пробы не показали превышений каких-либо веществ.

Владимир Зеленский, вице-президент федерации зимнего плавания Мурманской области: «Третьего сентября мы собрались на пробный заплыв, исследовали акваторию, получили все нужные разрешения, спортсмены преодолели всю дистанцию. Мы получили разрешение на проведение заплыва и всё состоится в нужные сроки».

По словам специалистов, стартовая площадка и акватория уже готовы к проведению заплыва, а он обещает быть зрелищным, ведь сюда приедут пловцы со всех уголков России. Всего ожидается 35 спортсменов из 6 регионов. Кто-то из них уже принимал участие в экстремальном соревновании, а кто-то ещё нет.

Александр Глазнов, пловец, участник фестиваля «Гольфстрим»: «В прошлом году на «Гольфстриме» я занял третье место, показал результат 16 минут 18 секунд. В этом году хочется проплыть быстрее, побороться за призы. Посмотрим, как это получится».

Заплыв на дистанцию 1200 метров через Кольский залив — одно из самых экстремальных и зрелищных соревнований ежегодного праздника спорта. Главный его приз — 100 тысяч рублей.

Что касается действующих рекордов, то они принадлежат Елене Булоховой (14 минут 9 секунд, поставленный в 2022 году) и Владиславу Сапожникову (14 минут 12 секунд, установленный в 2023 году ).