В Мурманске завершается ремонт двора на улице Баумана

Принимать работу приехали представители администрации Мурманска.

Масштабные ремонтные работы во дворе на улице Баумана между домами №№53 и 59 практически завершены. Дизайн-проект территории был разработан совместно с жителями окрестных многоэтажек, строители постарались учесть все пожелания горожан.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Тут есть активная и инициативная группа, очень активные жильцы. Нам легче работается, когда люди активны, когда люди понимают, чего хотят и с удовольствием вносят всякие замечания относительно того, как мы спроектировали, что нужно изменить, откорректировать».

По просьбам местных жителей во дворе была расширена парковка, а также добавлено 13 новых опор освещения, монтаж которых будет завершён в ближайшее время. Были отремонтированы детская и спортивная площадки, а также был уложен новый асфальт. В общей сложности на реконструкцию двора было выделено чуть более 19 млн рублей.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Замечания есть, они незначительные, они будут устранены подрядной организацией. Что касается управляющей компании «Мурманремстрой», то мы договорились о том, что по просьбе жильцов сюда будет подвезён дополнительный грунт, чтобы палисадники были не хуже, чем было до ремонта, а стали даже лучше».

До полной готовности двора ждать осталось совсем недолго, подрядчику осталось лишь доделать поручни к деревянным лестницам, а также установить ограждения для палисадников.