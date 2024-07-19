В Мурманске завершается снос двадцатого дома

Это старый жилой дом в переулке Охотничьем, 14.

Глава администрации Мурманска поделился видео, на котором запечатлён ход работ.

Всего в этом году планировали снести 30 домов, 20 из которых уже нет. Этот показатель можно считать рекордным, примерно столько же ветхих домом в Мурманске снесли за пять прошлых лет.

Демонтаж аварийных домов позволит не только облагородить улицы областного центра, но и обезопасить любопытных граждан, которые нередко забираются на заброшенные объекты.