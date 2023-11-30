В Мурманске завершается строительство многоквартирного дома на улице Бредова

Подрядчик уже благоустроил двор – установил детскую площадку и лавочки, а сейчас завершает отделку в подъезде.

В многоквартирном доме на улице Бредова скоро закипит жизнь. Подрядчик завершает ремонтные работы, а жильцы ждут, когда смогут въехать в свои новые квартиры.

Ход ремонтных работ проверил глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Мы готовы. Мурманчане ждут. 21 квартира, одна из которых, как мы уже рассказывали, квартира для лиц с ограниченными возможностями. Она с расширенными проёмами для возможности проезда коляски и со специальным пандусом, который облегчит жизнь и этого человека, и мамочек с колясками. Мы считаем, что дом получился хороший».

Помимо внутренней отделки дом ещё будет дополнительно утеплён специальным материалом, устойчивым к непогоде, чтобы в квартирах было тепло и уютно.

Из-за особенностей местности при благоустройстве придомовой территории строителям пришлось применить особый подход.

Дмитрий Вычегжанин, начальник строительно-монтажного участка: «До наступления отрицательных температур было проведено благоустройство территории. Успели всё вовремя сделать. Сложность установки детской площадки была из-за особенностей рельефа – здесь склон. Пришлось её немножко модернизировать».

В доме 21 квартира, ключи от которых получат дети-сироты и жители аварийного фонда уже в декабре этого года.