В Мурманске завершается вакцинация населения от гриппа

До конца месяца у северян ещё есть возможность обезопасить тебя от опасного сезонного вируса.

30 ноября завершится прививочная кампания против гриппа. Вакцинацию от сезонного вируса проходят и дети, начиная с 6-месячного возраста.

Эта процедура важна, в первую очередь, людям, у которых есть хронические заболевания. Однако есть и противопоказания. Например, прививку нельзя делать в период ОРВИ или обострении других болезней. По рекомендации врача, если были негативные реакции на предыдущую вакцину.

Иммунитет у привившегося человека вырабатывается в течение 8 недель. Тем самым в пик обострения сезонного заболевания организм будет защищён от вируса.

Наталия Телибаева, депутат Совета депутатов Мурманска, начальник медицинского пункта филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске: «В нашем училище уже 97% мальчишек привиты. При пороге в 95, который устанавливает Роспотребнадзор, мы укладываемся. По городу тоже активно вакцинация идёт. Она проходит и в детских садах, которых есть лицензия на проведение прививки непосредственно в учреждении. В детских поликлиниках по субботам специально приглашается каждый детский сад в определенное время».