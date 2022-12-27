В Мурманске завершают ремонт нового корпуса детско-юношеской спортивной школы №1

Он расположен на улице Невского, 93 областного центра.

Основное здание школы расположено на переулке Казарменном, 19. Спортивной акробатикой, женской и мужской спортивной гимнастикой здесь занимаются 495 юных мурманчан. Это очень большое число, поэтому было принято решение открыть новый корпус, где смогут заниматься около 250 человек.

Здесь готовят специализированные залы для занятий акробатикой. Уже установлена вентиляция, отремонтированы системы канализации, водоснабжения и отопления. Приведены в порядок раздевалки и душевые. В январе в спортивном зале установят необходимое для занятий оборудование.

Людмила Тишкина, директор детско-юношеской спортивной школы №1: «Есть входная группа шикарная, где будет гардероб, есть раздевалки для детей с душевыми и санузлами. Мы отделили вход для тренеров, чтобы никто по залу не ходил. Отделили вход для родителей с детьми. Сюда мы выводим отделение спортивной акробатики».