В Мурманске завершаются ремонтные работы в общеобразовательных учреждениях

Сегодня ход работ в школе №26 проверил глава администрации города Мурманска.

Так 26-я школа в Мурманске выглядела буквально недавно. А так выглядит сегодня. Обновленный фасад, современные оконные блоки, подсветка, косметический ремонт внутри. К 1 сентября учебное заведение будет полностью готово встретить учеников.

Татьяна Касьяненко, директор школы №26 города Мурманска: «Уже родители видят изменения, очень радуются этому. Дети приходят и просто в восторге от того, какая школа красивая».

В школе более 400 воспитанников, но такое грандиозное преображение отмечают не только ребята и их родители. Обновленная школа радует местных жителей. Радеют за образовательное учреждение и его выпускники.

Любовь Лычкина, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Я заканчивала эту школу. Некоторое время назад, два года назад, проезжая мимо, мне было грустно смотреть на эти фасады некрасивые и неухоженные. А сейчас для района, для нашего округа, мне кажется, это точка притяжения и площадки, и школа, и внутри школы, и пространство «Arctic schools» спортивной направленности. Я думаю, это очень важно и прекрасно».

В 2022 учебном году школа выиграла грант на реализацию мероприятий по преобразованию школьных пространств по спортивному направлению. Теперь на обновленной территории есть всё для активного отдыха и физкультуры.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Замечательная инфраструктура для детей разного возраста. Это две спортивные площадки. Вокруг школы асфальт привели в порядок, полностью перестелили, сделали новый. Плюс, будет архитектурная подсветка, косметический ремонт проведён внутри здания. Я думаю, что ребята будут очень довольны, когда придут сюда через неделю».

На данный момент ремонтные работы выполнены на 90%, но объект строители обещают сдать в срок - к 28 августа.