В Мурманске завершено расследование уголовного дела в отношении браконьеров, ловивших краба в акватории Кольского залива

Следствием установлено, что 26-летний житель города Североморска вовлёк в занятие по добыче и транспортировке водных биоресурсов своих знакомых, 1991 и 1993 годов рождения, где каждому участнику отводилась определенная роль. Т

С марта по ноябрь 2018 года злоумышленники выловили в акватории Баренцева моря около 450 экземпляров камчатского краба. Биоресурсы автотранспортом перевозились в помещение, оборудованное под цех для последующей переработки морепродуктов, расфасовки и сбыта в центральные регионы Российской Федерации.

За период существования группы её участники причинили ущерб водным биологическим ресурсам на сумму свыше 350 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.