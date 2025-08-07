В Мурманске завершилась третья военно-спортивная смена в лагере «Время юных героев»

Финал для ребят оказался не только ярким, но и познавательным.

Центр гражданско-патриотического воспитания «На Севере – Жить!» с каждым годом становится лучше и интереснее. Чему и как обучали участников третей военно-спортивной смены «Время героев» рассказал директор Центра «ВОИН» Дмитрий Шевченко.

Дмитрий Шевченко, директор Центра «‎ВОИН»: «Время юных героев» является флагманской программой Центра «ВОИН», который мы реализуем уже второй год подряд. Она набирает особую популярность. Об этом говорит всё большее количество курсантов, которое к нам на смены записывается, многие хотят получить базовые военно-прикладные навыки, начальную военную подготовку, которая была утрачена в нашей стране, а сейчас она возрождается».

Например, за время нахождения в лагере ребята научились базовым боевым навыкам, которые помогут спасти чью-то жизнь не только в горячих точках, но и в мирной жизни. Кроме того, школьники поддерживают и бойцов СВО, защищающих честь и достоинство России.

Татьяна Вялая, специалист по воспитательной работе центра «ВОИН»: «Сегодня курсанты центра «ВОИН» проходят сразу несколько миссий. Первая миссия – это научиться помогать, естественно, своему ближнему, научиться плести уникальные изделия. Это браслеты выживания, которые имеют очень уникальные возможности спасения человека, имея простую структуру плетения, они при этом спасают жизни. Такой браслет легко развязать. Всего одним движением руки он превращается в пятиметровую веревку, которая позволит не только самому спастись в моменты опасности, но и помочь боевому товарищу. Эти приспособления, сделанные руками неравнодушных детей, совсем скоро отправятся на передовую вместе с гуманитарной помощью».

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Более 400 ребят прошли обучение, они приобрели необходимые навыки не только в теории, но и на практике. Важно, что их сопровождали опытные инструкторы, наставники. Здесь есть необходимое уникальное оборудование, так как направление центра – это арктическая подготовка, то, что уникально для нашего региона. А самое главное, яркие впечатления и то, что ребята нашли здесь друзей – единомышленников».

Впереди ещё одна смена, где за 21 день ребята научатся базовой военной подготовке. Кроме того, все курсанты центра «ВОИН» получат дополнительные баллы при поступлении в МАУ.