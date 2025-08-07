В Мончегорский интернат приедут медицинские эксперты московского фонда «Дорога жизни»В Мурманске проходит пятый Арктический фестиваль уличного искусства «РОСТ»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.08.25 19:30

В Мурманске завершилась третья военно-спортивная смена в лагере «Время юных героев»

Финал для ребят оказался не только ярким, но и познавательным.

Центр гражданско-патриотического воспитания «На Севере – Жить!» с каждым годом становится лучше и интереснее. Чему и как обучали участников третей военно-спортивной смены «Время героев» рассказал директор Центра «ВОИН» Дмитрий Шевченко.

Дмитрий Шевченко, директор Центра «‎ВОИН»: «Время юных героев» является флагманской программой Центра «ВОИН», который мы реализуем уже второй год подряд. Она набирает особую популярность. Об этом говорит всё большее количество курсантов, которое к нам на смены записывается, многие хотят получить базовые военно-прикладные навыки, начальную военную подготовку, которая была утрачена в нашей стране, а сейчас она возрождается».

Например, за время нахождения в лагере ребята научились базовым боевым навыкам, которые помогут спасти чью-то жизнь не только в горячих точках, но и в мирной жизни. Кроме того, школьники поддерживают и бойцов СВО, защищающих честь и достоинство России.

Татьяна Вялая, специалист по воспитательной работе центра «ВОИН»: «Сегодня курсанты центра «ВОИН» проходят сразу несколько миссий. Первая миссия – это научиться помогать, естественно, своему ближнему, научиться плести уникальные изделия. Это браслеты выживания, которые имеют очень уникальные возможности спасения человека, имея простую структуру плетения, они при этом спасают жизни. Такой браслет легко развязать. Всего одним движением руки он превращается в пятиметровую веревку, которая позволит не только самому спастись в моменты опасности, но и помочь боевому товарищу. Эти приспособления, сделанные руками неравнодушных детей, совсем скоро отправятся на передовую вместе с гуманитарной помощью».

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Более 400 ребят прошли обучение, они приобрели необходимые навыки не только в теории, но и на практике. Важно, что их сопровождали опытные инструкторы, наставники. Здесь есть необходимое уникальное оборудование, так как направление центра – это арктическая подготовка, то, что уникально для нашего региона. А самое главное, яркие впечатления и то, что ребята нашли здесь друзей – единомышленников».

Впереди ещё одна смена, где за 21 день ребята научатся базовой военной подготовке. Кроме того, все курсанты центра «ВОИН» получат дополнительные баллы при поступлении в МАУ.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

SeVFloT83
07.08.25 11:48
Странное умозаключение. А как тогда наш прорыв на западном берегу залива - "Лавна" будет работать?
Комментарий к новости:ММТП сильно проигрывает восточным портам страны по транспортным расходам
Мирон
04.08.25 09:31
Среди ветеранов, думаю, найдется немалая группа людей, которые реализуют свои идеи.
Комментарий к новости:«Сбер» подключился к программе «Единой России» «СВОй бизнес»
Александр
28.07.25 14:14
Это не те деньги ради которых стоит жить и работать у черта на куличках. Про условия бытовые молчат
Комментарий к новости:Где в России вахтовикам заплатят самые высокие зарплаты? А также насколько конкурентны зарплаты в СЗФО? Аналитика hh.ru
-Правовая консультация (18+)70 федеральных и 425 региональных сервисов «жизненные ситуации» будут доступны на госуслугах до конца 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Алхимик». Художественный сериал, 8 серия (16+)23:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Более 4 тысяч мошеннических и нелегальных проектов выявил Банк России в первом полугодии 2025 года-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 81 копейку, евро теряет 34 копейки-PRO Энергетику (18+)Эксперты подтвердили высокий уровень охраны труда на Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 7 августа-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в августе
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»