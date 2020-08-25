В Мурманске завершили ремонт двора на улице Бондарная, 7а

Он был обновлён в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Стоимость работ на этом участке составила чуть больше 2 миллионов 600 тысяч рублей.

Во дворе на улице Бондарной, 7а появилась заасфальтированная проезжая часть и тротуар. Также были реконструированы инженерные сети, появилась система наружного освещения.

Антонина Климова, депутат Совета депутатов Мурманска: «Всё это было сделано с согласия собственников дома Бондарная, 7а. Это они были инициаторами, они активно обсуждали и активно об этом говорили. И опять же, ориентируясь на их мнение, услышав его, работы были выполнены. Но есть небольшие пожелания, которые в ближайшее время будут также исполнены».

Пожеланий у жильцов всего два. Во-первых, посадить больше деревьев у дома. Глава администрации города Евгений Никора рассказал, что это можно будет осуществить уже в сентябре, благодаря компенсационному озеленению. Здесь можно создать небольшую аллею. А вторая просьба местных жителей – установка новой детской площадки.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Мы с Оксаной Александровной Астаховой договорились посмотреть, как это соотносится с перспективной застройкой на Бондарной. Или мы весь пустырь будем использовать для того, чтобы что-то здесь сделать. Или, если перспективная застройка будет требовать, мы будем говорить о необходимости создания новой детской или спортивной площадки на месте старой».

Напомним, что в этом году в Мурманске в рамках программы благоустройства обновят 11 дворовых территорий и 3 общественных пространства.