В Мурманске завершили сезон портового движа

Серия летних вечеринок на морском вокзале подошла к концу. Ярко и танцевально.

Более 2 тысяч человек собрались на площади морского вокзала в Мурманске, чтобы оторваться на вечеринке электронной музыки и светового искусства. Для них выступали популярные диджеи нашего города.

Элина Парамонова, министр градостроительства и благоустройства Мурманской области: «В начале лета губернатор Андрей Чибис поручил нам «раскачать» это место. Раскачать так, чтобы локация была местом притяжения, чтобы площадка перед морвокзалом по истине ожила. И чтобы в сознании каждого жителя города и области идея морвокзала олицетворялась с якорным тусовочным и крутым общественным городским пространством».

Подарок от организаторов танцевального праздника получила северянка, которая активно участвовала в розыгрыше в соцсетях.

Валерия Сивачук, победитель конкурса от портового движа: «Ребята, участвуйте в розыгрышах. Иногда там что-то можно выиграть. Спасибо».

Главным сюрпризом для гостей движа стало выступление известного российского диджея электронной музыки и участника международных танцевальных фестивалей Алексея Ромео.

Всего за лето в рамках портового движа было проведено 17 праздников. Их посетили более 21 тысячи мурманчан и гостей заполярной столицы.