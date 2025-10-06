В Мурманске завершили строительство современного Центра культурного развития

Он расположен в Ленинском округе на улице Аскольдовцев.

Этот микрорайон давно нуждался в современном оборудованном помещении для досуга и занятий творческих детей и молодёжи. В новом здании есть концертный зал на 300 посадочных мест, выставочный зал и музей, помещения для занятий вокалом, хореографией, актерским мастерством, а также расположена студия звукозаписи.

В готовности к работе культурного центра убедился губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это не просто Центр культурного развития, Дом культуры в традиционном смысле. Вокруг среда для молодёжи, для людей постарше, для тех, кто спортом занимается. Это очаг для развития творчества. Всех поздравляю с этим событием».

Строительство центра началось в середине 2023 года в рамках президентского нацпроекта «Культура» и губернаторского плана «На Севере – жить!». Помимо двухэтажного здания центра на территории появилась новая спортивная и детская площадки, скамейки и архитектурные композиции. Немаловажно, что создатели не забыли и про деревья, которые отлично вписались в клумбы около лавочек.