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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.10.18 19:30

В Мурманске завершились дорожные ремонты

В Мурманске завершен ремонт улично-дорожной сети и проездов к образовательным и медицинским учреждениям. Всего за этот сезон дорожники заменили больше 230 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

С каждым годом дороги в столице Заполярья становятся лучше и комфортнее. Один из последних объектов ремонтной кампании этого года - участок дороги от проспекта героев Североморцев до улицы Аскольдовцев. Здесь заменили почти 10000 квадратных метров дорожного полотна. Глава администрации города лично проверил качество выполненных работ.

Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска: «Если говорить об улице Александрова, то здесь не только, так скажем, транспортная связь очень серьезного микрорайона спального, это еще улица особого значения, потому что 9 мая десятки тысяч мурманчан по этой улице проходят к памятнику Алеше, для того, чтобы поклониться защитникам советского Заполярья».

Летом во всех округах Мурманска было отремонтировано или заменено более 230 тысяч квадратных метров асфальта. Списки дорог, которые отремонтируют в следующем году, составляют уже сейчас.

Константин Мастюгин, председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска: «В настоящее время управлением дорожного хозяйства проводится инструментальная диагностика автодорог общего пользования предварительная, по результатам которой будут отобраны автодороги в ремонт. Но предварительный список уже сформирован на 99 процентов, поэтому уже по результатам диагностики будут какие-то коррективы вноситься».

Случается и так, что срок ремонтных работ уже истек, а дорожное полотно не готово к сдаче. Представители администрации города напоминают, что за каждый день просрочки, в соответствии с условиями договоров, подрядчикам будут назначены штрафы.

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