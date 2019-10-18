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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.10.19 19:30

В Мурманске завершились научные чтения «Арктический фронт в годы Великой Отечественной войны»

В течение двух дней учёные-исследователи из разных регионов страны  выступали с докладами, а после подвели итоги встречи.

О Великой Отечественной войне написано ни одна сотня и даже не тысяча книг. Но белые пятна в истории кровавого и страшного события, о котором нельзя забывать, есть, считают участники научных чтений, которые собрались уже на третью встречу, ещё есть. Ученые, исследователи, работники музеев и библиотек выступили с докладами, осветив 21 тему.

«В тех исторических условиях, в которых мы сейчас находимся, когда правда о войне пересматривается, находятся и преподносятся «специалисты» особенно на Западе, которые выдают за правду собственные видения причин и итогов Второй мировой войны», - отметил Сергей Ершов, председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области.

Учёные-исследователи из 5 регионов страны представили доклады на разные темы. И на глобально-стратегические, вроде того, как фашистская Германия рассматривала театр военных действий в Заполярье, до узких, неизведанных. Например, на конференции прозвучало выступление о том, как в Заполярье лечили американских солдат и что было в нашем регионе после Петсамо-Киркенесской операции. Узнать для себя что-то новое и интересное смогли даже те, кто изучает тему войны на протяжении многих лет.

«Период после Петсамо-Киркенесской операции, в принципе, мы все понимаем, что Норвегия освобождена, Советская Армия пошла дальше, какие дальнейшие действия были со стороны Германии, Норвегии, это, к сожалению, вот для меня совершенно новый материал, - говорит Елена Химчук, директор Мурманского областного краеведческого музея. – Это я  для себя всё открыла здесь».

Прийти на чтения и послушать учёных мог любой желающий, независимо от возраста и профессии. А чтобы доклады и ценные материалы, по крупицам воссозданные из архивов, были доступны широкой общественности, после чтений издадут сборник.

«Материалы все будут опубликованы в виде сборника, - заверил журналистов Сергей Ершов, председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области. – Его  получат все участники, что само собой разумеющееся, получат библиотеки Кольского Заполярья, они будут направлены на широкую общественность, ведущие библиотеки нашей страны, они будут размещены на сайте страны, на сайте музея, станут достоянием широкой общественности. Самое главное для нас -  популяризировать правду о войне - для подрастающего поколения, для молодёжи».

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