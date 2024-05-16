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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.05.24 19:30

В Мурманске завершились очередные «Президентские состязания»

Это комплекс спортивных мероприятий, возраст участников в котором определяется ежегодно при помощи жеребьевки. А победившая в региональном этапе команда полным составом отправиться в лагерь «Орлёнок».

Два дня за лидерские позиции предстояло сражаться спортивным командам из южных и северных районов Мурманской области. Например, Диана и Соня на традиционные «Президентские состязания» вместе с командой прибыли из Кандалакши. В своей физической подготовке девушки не сомневаются, чего не скажешь о моральном состоянии. Впрочем, уверенности придают и ежедневные тренировки, и команда болельщиков.

Диана Акинчиц и Софья Карнач, участницы команды школы №9, г. Кандалакша: «Уже не так страшно. Есть волнение, но, когда ты видишь, что вырос над собой, то становится спокойнее. Нас поддерживает наша команда и наш тренер».

Сильные стороны того или иного спортсмена выявляли заранее методами практическими. Тренеры знают, что при подготовке можно скорректировать не только правильность выполняемых заданий, но и, например, произвести перестановки в команде, чтобы достичь максимального результата во время состязаний.

Елизавета Воробьёва, участница соревнований, МАОУ «Гимназия», г. Полярный: «Тренировались, участвовали в эстафетах, пробовали себя в разных упражнениях, нормативах, старались отрабатывать их как можно лучше, чтобы показать хороший результат».

В этом году организаторами введены и новые испытания: проверить на выносливость спортсменов помогли баскетбол, футбол, настольный теннис. К такому разнообразию дисциплин, признаются педагогии, подготовиться не так просто.

Ирина Михайлова, учитель физической культуры МАОУ «Гимназия», г. Полярный: «Есть определенные сложности при подготовке: у нас климат не располагает, чтобы тренироваться на улице. А это главная сложность. А положительные: дети развивают силу, выносливость, координацию, гибкость, занимаясь физкультурой, а не спортом».

Участниками регионального этапа Всероссийского конкурса «Президентские состязания» стали 7 команд из Североморска, Мурманска, Оленегорска, ЗАТО Александровск, Ловозерского, Кандалакшкого и Печенгского районов. Особенность соревнований в определении возрастной категории участников.

Роман Рогов, заведующий сектором Центра образования «Лапландия», г. Мурманск: «Каждый год проводится жеребьёвка, определяется возраст участников. В этом году это были ребята шестых классов 2010-2012 годов рождения».

Именно такой метод позволил спортсменам прошлого года вновь выйти на региональный этап в составе тех же команд. Например, учащиеся кандалакшской школы в прошлый раз не дотянули до третьего места, а в этот - стали чемпионами.

Александр Шорохов, участник команды школы №9, г. Кандалакша: «И получил ещё первое место в личном зачёте!».

Евгений Стою, учитель физической культуры школы №9, г. Кандалакша: «Лишних слов при подготовке говорить не нужно было: прыгали, бегали, подтягивались – показали всё, чему научились за шесть лет учебы в школе».

Но медали – лишь приятная часть спортивного события, главная награда у кандалакшан впереди: как победители они стали обладателями путевок на смену в лагерь «Орлёнок».

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